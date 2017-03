Hevige reacties op NV-A-voorstel burgerexamen: "Maak je geen zorgen, Freya, jouw dochters krijgen sowieso een vrijstelling"

Het burgerschapsvoorstel van Sarah Smeyers (N-VA) brengt naast een hoop kritiek ook heel wat vragen met zich mee. Freya Van den Bossche (Vlaams parlementslid SP.A) trok naar Twitter: ‘Mijn dochters zouden examen moeten afleggen om Belg te blijven', schreef ze. Diederik Demuynck, woordvoerder van de N-VA Kamerfractie wist meteen: ‘Jouw dochters krijgen in dat geval sowieso vrijstelling’.

Beetje om te lachen toch: mijn dochters zouden examen moeten afleggen om Belg te blijven. Want papa Duitser, mama Belgische. #wereldvreemd — Freya Van denBossche (@freyabos) March 14, 2017

Om Van den Bossche gerust te stellen, reageerde Demuynck via Twitter dat er geen reden tot bezorgdheid was. 'Jouw dochters krijgen in dat geval sowieso een vrijstelling.'

@freyabos maak je geen zorgen Freya. Jouw dochters krijgen in dat geval sowieso vrijstelling — Diederik Demuynck (@DemuynckDi) March 14, 2017

Maar Van den Bossche was alles behalve gerustgesteld. 'Waarom zouden mijn dochters een vrijstelling krijgen, en andermans dochters niet?'

@DemuynckDi Waarom zouden mijn dochters een vrijstelling krijgen? En andermans dochters niet? — Freya Van denBossche (@freyabos) March 14, 2017

Daarop antwoordde Demuynck dat het niet ging om Freya's dochters, maar alle dochters die in 'dat geval verkeren'.

@freyabos ik denk dat je 'jouw dochters' verkeerd interpreteert. Kinderen die in geval van jouw dochters verkeren uiteraard :-) — Diederik Demuynck (@DemuynckDi) March 14, 2017

'Goede, brave Tweet'

Het duurde niet lang voor Twitteraars een verklaring eisten. 'Op basis van wat krijg je een vrijstelling?'

@DemuynckDi @freyabos Maar op basis van wat krijg je een vrijstelling? Lijkt me een legitieme vraag van Freya. — Jeroen Denaeghel (@JDenaeghel) March 14, 2017

@DemuynckDi @freyabos Geldt dit ook voor papa Turk, mama Belgische, of omgekeerd. Dus enkel test voor wie twee "buitenlandse" ouders heeft? — Paul Nies (@PaulNies) March 14, 2017

'Het waren goede, brave Tweets en ik bedoel er niets mis mee,' verduidelijkt Demuynck aan onze redactie. 'Op Twitter wordt zo hard gezocht naar een manier om mij, om ons zwart te maken,' betreurt hij.

'Kinderen die hier zijn geboren, die hier schoollopen en op die manier de taal kennen, die worden vrijgesteld,' weet Demuynck. Zo zouden ook de dochters van Van den Bossche volgens hem vrijgesteld worden van een burgerschapsexamen.

'Details nog niet uitgewerkt'

Ook Sarah Smeyers wenst de Tweet van collega Demuynck te verduidelijken. 'Kinderen die hier geboren zijn uit één of twee niet Belgische ouders, en de nationaliteitsverklaring hebben gedaan maar kort daarna naar het buitenland zijn verhuisd, moeten, als ze Belg willen blijven, in de periode van 18-28 jaar meedoen aan het burgerschapsexamen.'

Dat examen zou de taalkennis van de regio beproeven, alsook een maatschappijkennis. 'We willen nagaan of ze onze waarden en normen kennen, en de mate van integratie meten,' voegt Smeyers toe.

'We weten dat een burgerschapsexamen niet eerlijk zou zijn voor kinderen die hier heel hun jeugd school hebben gelopen,' zegt Smeyers. 'Daarom zou er een vrijstelling zijn voor kinderen die hier hun leven lang school hebben gelopen.'

Op de vraag hoe lang een kind dan school moet lopen in België: 'de details hebben we nog niet uitgewerkt', aldus Smeyers. 'Ik zou het niet per se koppelen aan het hebben van een diploma, ze moeten gewoon geintegreerd zijn.'