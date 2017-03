Brugse beloften pakken in extremis eerste punt in prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben dinsdag in La Spezia in hun eerste wedstrijd op de befaamde Viareggio Cup 2-2 gelijkgespeeld tegen Genoa.

Het toernooi kon niet beter beginnen voor Club. Al na 7 minuten kreeg het een strafschop, vakkundig omgezet door Fran Brodic (7). De Italianen knokten zich opnieuw in de wedstrijd en kwamen kort voor rust langszij via Asencio (37.). Tot overmaat van ramp stond Club Brugge nog voor de pauze met tien man, nadat Laurent Lemoine zijn tweede geel kreeg.

De troepen van Sven Vermant moesten het initiatief in de tweede helft aan Genoa laten, maar een sterke Teunckens hield de Italianen van een voorsprong. Net voor affluiten zag Genoa zijn aanvalslust dan toch beloond: Bruzzo (90.) zorgde met een vrije trap voor de 1-2. De Italiaanse vreugde was van korte duur want in extremis bracht Noah Fadiga (90+1.), zoon van ex-Bruggeling Khalilou Fadiga, Brugge nog op gelijke hoogte.

In de andere wedstrijd in groep 9 versloeg Cagliari Parma met 4-1. Donderdag neemt Brugge het in Quarrata in zijn tweede wedstrijd op tegen Parma, zondag volgt in Santa Croce sull’Arno de laatste groepswedstrijd tegen Cagliari. In 2015 haalden de beloften van Club de achtste finales, vorig jaar namen ze niet deel.

In 2013 wist Anderlecht, met toen onder andere Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen in de gelederen, de Viareggio Cup te winnen door in de finale AC Milaan te verslaan.