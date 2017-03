Daarom vindt Tom Boonen het goed nieuws dat Sagan onklopbaar lijkt

De hele week hoorde je in Tirreno-Adriatico dezelfde echo: “Wie gaat Peter Sagan in godsnaam kloppen in de klassiekers?” Tot Tom Boonen zich gisteren voor de slottijdrit tien minuten tot de internationale pers richtte. “Sagan krijgt het heel moeilijk om een klassieker te winnen.” En hij meende het nog ook. “Niet alleen wij, alle ploegen gaan dezelfde tactiek hebben: Sagan isoleren en lossen.”

