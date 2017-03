Anderlecht neemt Spajic definitief over, hoewel er geen aankoopoptie was

Uros Spajic heeft bij Anderlecht een contract getekend tot en met 2021, met optie op een extra jaar. De Servische verdediger kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Toulouse. “Hoewel er geen aankoopoptie was, kwam RSCA vandaag toch met de Franse club tot een akkoord over een definitieve transfer”, zo klinkt het dinsdag op de website van paars-wit.

“Ik ben zeer gelukkig om mijn verblijf bij RSC Anderlecht te kunnen verlengen”, aldus de 24-jarige Spajic. “Ik wil de directie van de club bedanken voor het vertrouwen dat ze mij geven. Ik voel me zeer goed bij RSCA. Ik hoop dan ook de medewerkers en de supporters, die me van in het begin thuis lieten voelen, veel trofeeën te kunnen schenken.”

Spajic werkte dit seizoen tot dusver 28 wedstrijden af voor Anderlecht. De Serviër schopte het onlangs nog tot in het Elftal van de Week van de heenwedstrijden van de achtste finales van de Europa League.