Swansea strikt jonge halfbroer van Eidur Gudjohnsen

De 16-jarige IJslander Arnor Borg Gudjohnsen gaat voor de Premier League-club Swansea voetballen. Dat bevestigde de Welshe club dinsdag. De zoon van Arnor Gudjohnsen en halfbroer van Eidur Gudjohnsen kon tijdens een proefperiode overtuigen en wordt in juli, wanneer de transferperiode opent, in de jeugdacedemie opgenomen. Hij kreeg een beurs voor twee jaar. Tot dan speelt hij voor zijn IJslandse club Breidablik.

Arnor Borg kan de tweede Gudjohnsen in de Premier League worden. Zijn 22-jaar oudere halfbroer Eidur verdedigde in het verleden de kleuren van Bolton, Chelsea, Tottenham, Stoke City en Fulham. Daarnaast scoorde hij onder meer voor PSV, Barcelona, Monaco, Cercle Brugge en Club Brugge. Vader Arnor, 55 inmiddels, is een ex-speler van Lokeren, RSC Anderlecht en Bordeaux.

Met zijn zestien jaar is Arnor Borg niet de jongste voetballende telg van het geslacht Gudjohnsen. Zijn 11-jarige neefje Daniel Tristan, zoon van Eidur, zit in de jeugdacademie van Barcelona.