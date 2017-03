Duitsland krijgt topper in halve finales van DFB Pokal

Borussia Dortmund heeft zich dinsdag ten koste van derdeklasser Sportfreunde Lotte geplaatst voor de halve finale van de DFB Pokal, de Duitse beker. De troepen van Thomas Tuchel boekten een makkelijke 0-3 zege.

Pulisic (57.), Schürrle (66.) en Schmelzer (83.) zorgden voor de doelpunten.

In de halve finale neemt Dortmund het op 25 april op tegen titelverdediger Bayern München. In 2016 stonden beide ploegen tegen over elkaar in de finale, toen beslisten strafschoppen over de overwinning. In de andere halve finale strijden Borussia Mönchengladbach en Frankfurt om het finaleticket.