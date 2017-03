Hij liet zijn vriendin vermoorden en voerde haar lichaam aan zijn honden. Nu krijgt hij een nieuw voetbalcontract

Eens een succesvol voetballer, daarna in de cel voor moord en ontvoering. De Braziliaanse doelman Bruno Fernandes De Souza voerde het lijk van zijn ex-vriendin aan zijn eigen rottweilers. 7 jaar later, is hij opnieuw vrij en traint hij voor het eerst mee met zijn nieuwe Braziliaanse club Boa Esporte.

De toekomst zag er bijzonder rooskleurig uit voor de 25-jarige Bruno Fernandes De Souza, toen hij in 2010 als topspeler op het veld stond bij de Braziliaanse voetbalclub CR Flamengo. Verschillende voetbalmagazines zagen de doelman als grote kanshebber voor een transfer naar onder andere AC Milan en Barça. Volgens sommige bronnen zou Bruno zelfs hoog op de lijst hebben gestaan om mee te spelen voor Brazilië bij de wereldbeker in 2014.

Model, moeder en ex-vriendin

Eliza Samudio was een jong model en de moeder van zijn zoontje. Foto: © AFP/GETTY IMAGES

Zijn succes duurde totdat zijn ex-vriendin en model Eliza Samudio verdween in augustus 2010. Eliza was zwanger en was ervan overtuigd dat Bruno de vader van haar ongeboren kindje was. Maar die ontkende dat in alle talen. De alimentatie die hij zou moeten betalen met zijn loon, was immers niet min geweest. De voetballer spoorde zijn ex-vriendin aan om abortus te plegen, maar die beviel in februari 2010 toch van een jongetje, Bruninho.

Het model was eerder al naar de politie gestapt met een klacht tegen Bruno. “Hij en zijn vrienden hebben me gevangen gehouden en gedwongen om een abortuspil te nemen”, zei ze toen. De voetballer zou haar toen onder schot gehouden hebben en de volgende onheilspellende woorden hebben gefluisterd: “Jij hebt geen flauw idee van wie ik ben, of waar ik toe in staat ben. Ik kom uit de favela’s.”

Barbaarse moord voor de ogen van haar zoon

Daarom keek de politie ook meteen in zijn richting bij haar verdwijning. Volgens hen zou Bruno samen met acht anderen haar ontvoering en moord beraamd hebben. Enkele opmerkelijke medeplichtigen zouden zijn vrouw Dayane, nog een andere ex-vriendin, een oude politieman en zijn jong neefje geweest zijn.

Het was die laatste, zijn neef Jorge Rosa, die uit de doeken deed hoe Eliza aan haar einde was gekomen. Op een avond zouden ze de vrouw en haar zoontje opgepikt hebben, zogezegd met een uitnodiging van de voetballer om te komen praten over zijn plichten als vader. Ze reden 350 kilometer verder naar een buitenverblijf in Belo Horizonte en hielden haar daar zes dagen vast.

Daar zou de voormalige politieman Santos haar gefolterd hebben, zo gaf zijn neef toe. “Het was echt barbaars.” Uiteindelijk wurgde Santos Eliza met een das, een daad die hem 9.000 euro zou hebben opgeleverd. Met de luide muziek in het huis hoorden de buren niets van het geschreeuw van de vrouw... en haar zoontje, want die lag iets verderop, terwijl zijn moeder brutaal vermoord werd. Haar lijk gaven ze aan de rottweilers van Bruno die haar lichaam verder verscheurden.

“Ik wist ervan”

Het kindje van Eliza werd later door de politie gevonden in een achterbuurt in het Braziliaanse Belo Horizonte. Volgens ooggetuigen zou het daar achtergelaten geweest zijn door Bruno’s vrouw Dayane. DNA-testen bewezen later dat de doelman vader was van het vier maanden oude baby’tje. De jongen, die ondertussen zeven jaar is, woont nu bij zijn grootmoeder.

Bruno Fernandes De Souza. Foto: © AFP/GETTY IMAGES

Eerst ontkende de doelman in alle talen. In 2013 gaf Bruno dan toch toe dat hij wist dat Eliza gewurgd was. Ook van het feit dat haar lijk bij zijn rottweilers werd gegooid, was hij naar eigen zeggen op de hoogte. Eén ding bleef hij ontkennen: “Ik heb nooit de opdracht gegeven om haar te vermoorden.” Het lichaam van het jonge model is nooit teruggevonden.

In het totaal kreeg Bruno een celstraf van 22 jaar en drie maanden voor de ontvoering van zijn ex-vriendin, de moord en ook voor het doen verdwijnen van haar lichaam. Nu, zeven jaar na zijn arrestatie komt hij voorwaardelijk vrij.

Nieuw voetbalcontract

Op 24 februari is de doelman, die nu 32 jaar is, vrijgelaten uit de gevangenis van Apac de Santa Luzia. Het eerste wat hij deed was zich aansluiten bij een nieuwe club. Dat lukte hem bijzonder snel. Nu heeft de man immers een nieuw voetbalcontract gekregen bij de Braziliaanse club ‘Boa Esporte’, dat werd getekend in februari 2014, toen de voetballer nog in de gevangenis zat.

Toen spraken mensen daar al hun ongenoegen over uit. Verschillende fans trokken hun steun voor de ploeg in en een belangrijke sponsor ‘Nutrends Nutrition’ zei zijn contract met het team op. “Dit is een verschrikkelijk voorbeeld voor ons land, waarin er al zoveel geweld is tegen vrouwen”, klinkt het. Maar dat veranderde het plan van de club niet. De manager van de ploeg heeft al laten weten dat de deal sowieso standhoudt tot en met 2019.

Deze dinsdag startte de doelman zijn eerste training met zijn nieuwe ploegmaten. Over twee maanden speelt hij zijn eerste wedstrijd mee. De club laat weten dat ze achter hun doelman staan: “Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vrijlating van onze atleet, Bruno, maar de club wil hiermee als team en als bedrijf op een legale en rechtvaardige manier een mens verder helpen.” Ze willen zo Bruno opnieuw een plaats geven in de maatschappij door hem werk te geven.