Alle hoop op de nieuwe Henry

Alleen vorig seizoen sneuvelde Manchester City niet in de 1/8ste finales van de Champions League. Na de 5-3 tegen de prinsen uit Monaco koesteren The Citizens opnieuw hoop. Als ze zich maar niet stoten aan Kylian Mbappé (18), het kroonjuweel van AS Monaco en de troonopvolger van ­oudgediende Thierry Henry. Koen Van Uytvange