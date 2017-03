Anderlecht-spelers verdienen bij kwartfinale meer dan 100.000 euro

De Belgische titel is nog altijd de prioriteit, maar voor de ­Anderlecht-spelers staat morgen in de 1/8ste finales van de Europa League meer dan eer op het spel. Als RSCA de kwartfinales haalt ten koste van Apoel Nicosia, dan krijgt elke speler een premie van 30.000 euro. Dat zou de verdiensten voor deze Europese campagne op 108.500 euro per speler brengen.

Anderlecht verdedigt morgen een 0-1-voorsprong in de terugmatch tegen Apoel Nicosia. In de vorige ronde bedroeg de individuele kwalificatiepremie nog 20.000 euro per speler. Nu is doorstoten naar de laatste acht van de Europa League goed voor 30.000 euro per Brusselaar. Dat zijn trouwens bedragen die voor de start van deze Europese campagne werden vastgelegd.

Anderlecht zit dit seizoen al aan veertien Europese duels. Dat betekent dat deze campagne stilaan lucratief wordt. Als we alle premies tot nu toe bij elkaar optellen, dan komen we aan 78.500 euro per persoon. Daar kan morgen dus 30.000 euro bijkomen.

Nog meer tv-geld

Anderlecht snijdt daarmee uiteraard niet in zijn eigen vel. Tot nu toe kreeg de club 6,29 miljoen euro van de UEFA voor deze Europa League-campagne. Als het de kwartfinales haalt, komt er nog 1 miljoen bij, plus nog meer tv-geld en inkomsten van de ticketing.

Al blijft dat natuurlijk peanuts in vergelijking met de Champions League. Ter vergelijking: bij de laatste Champions League-deelname kreeg elke Anderlecht-speler al 30.000 euro per zege in de poulefase.