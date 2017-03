Niemand krijgt meer trappen dan Eden Hazard

Al jaren is Chelsea-speler en Rode Duivel Eden Hazard één van de smaakmakers in de Premier League. Maar de pirouettes van de dribbelkont hebben ook een keerzijde, want Hazard is ook de meest belaagde speler in de Premier League. Bart lagae

Hij kreeg stampen van het begin tot het einde. Ik denk niet dat ik gek ben Antonio Conte

Chelsea-manager Antonio Conte is kwaad. Zijn team stevent dan wel op de titel af, het zint de Italiaan niet dat zijn Belgische oogappel Eden Hazard geviseerd wordt door de tegenstanders. “Twintig tot vijfentwintig minuten lang was het voor Eden Hazard onmogelijk om te voetballen”, zei hij maandag na de FA Cup-zege van Chelsea tegen Manchester United. “Hij kreeg stampen van het begin tot het einde. Ik denk niet dat ik gek ben. Niemand kan ontkennen dat dit gebeurde.”

De scheidsrechter floot maandag zes overtredingen op Hazard, twee daarvan leidden tot de uitsluiting van de Spanjaard Ander Herrera. Ook Hazards lijfwacht Phil Jones had minstens geel verdiend voor zijn potige spel. Centrale verdediger Jones was door United-coach Mourinho als lijfwacht op het middenveld gestald. En United-verdediger Rojo ontsnapte aan een fout voor een stamp op Hazard, zijn actie werd onderzocht door de Engelse reviewcommissie, maar hij wordt niet vervolgd.

Wie de statistieken in de Premier League bekijkt, komt inderdaad tot de vaststelling dat Hazard de meest belaagde speler in Engeland is. Een opvallende tweede is Crystal Palace-winger Wilfried Zaha. Tottenham-middenvelder Dele Alli, zelf niet vies van een overtreding, staat gedeeld vijfde.