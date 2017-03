Mieke Van Hecke (70) gaat voor de burgemeesterssjerp in Gent: “Mijn leeftijd is geen issue”

Gent - Mieke Van Hecke, de voormalige topvrouw van het Katholiek Onderwijs, is officieel voorgedragen als lijsttrekker voor CD&V in Gent. Op de vraag of ze dan ook kandidaat-burgemeester is, is Van Hecke duidelijk: “Als je voor iets gaat, dan moet je gaan voor het geheel.”

Al is die burgemeesterssjerp voorlopig nog verre toekomstmuziek. ”We geen eerst zorgen dat het soortelijk gewicht van de partij in de gemeenteraad groter is. Op dit moment zijn er vier verkozenen op 51. Er is een grotere potentie in Gent om het programma van CD&V te volgen.”

Van Hecke heeft ook een duidelijk beeld van ‘haar’ Gent. “Het moet een warm Gent zijn dat denkt aan de meest kwetsbaren. We gaan eerlijke politiek voeren die gaat over standpunten en niet over diensten.”

Haar leeftijd vindt Van Hecke zelf allesbehalve een issue. “Mensen maken daar misschien een issue van, maar op een bepaalde leeftijd een engagement opnemen vind ik geen probleem. Als je het enthousiasme en de gezondheid hebt is dat perfect mogelijk. Toen ik begon als advocaat was de pensioenleeftijd van professoren en magistraten trouwens 75.”

“Oud worden in een bepaalde functie is wél een probleem. Daarom vond ik dat ik na tien jaar moest stoppen in de Guimardstraat als topvrouw van het Katholiek Onderwijs. Ik wil vermijden dat mensen zeggen: we moeten ze afschieten of we geraken er niet vanaf.”

Ook qua ervaring met de lokale politiek in Gent ziet Van Hecke geen problemen. “Ik zal me inwerken in alle dossiers. Ik ben ook hoofd van onderwijs geworden zonder dat ik ooit actief in het onderwijs was geweest. En ik denk dat ik op dat vlak toch de reputatie van expert heb.”