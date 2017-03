Professor uit hilarisch interview verklapt hoe hij zich serieus kon houden: “Ik moest echt op mijn tanden bijten”

Professor Robert Kelly en zijn familie gingen viraal met een interview op de BBC vrijdagochtend. Niet voor zijn uitgekiende visie op de Zuid-Koreaanse politiek die hij uit de doeken wou doen, maar door de enthousiaste aanwezigheid van zijn twee kleine kindjes. “Ik moest echt op mijn tanden bijten om niet in de lach te schieten”, lacht de man nu in een nieuw interview met BBC.

Het was de bedoeling om bloedserieus te blijven. Maar dat was moeilijk, zowel voor de professor zelf als voor de kijkers. Zijn expertise over de Zuid-Koreaanse president verdween naar de achtergrond, terwijl zijn kindjes door zijn bureau zoefden. Het filmpje werd helemaal hilarisch toen zijn vrouw nog eens achter de peutertjes achterna ging in de hoop hen weg te halen om het interview nog te kunnen redden.

Video: BBC

Nu zijn ze alle vier nog eens in beeld gekomen tijdens een interview op BBC. Expres deze keer. Daarin vertelden professor Kelly en zijn vrouw Jung-a Kim, hoe het nu met hen gaat, met op hun schoot de twee sterren van het eerder filmpje: kleine Marion en James. “Het was wel een beetje stresserend, maar nu zijn we helemaal oké”, lacht de vrouw. “We waren wel even ongerust dat BBC ons nu nooit meer zou bellen en dat we onze professionele relatie met jullie door één open deur om zeep hadden geholpen.”

Ze hielpen meteen enkele wilde theorieën uit de wereld, die ook viraal gingen na het zien van het filmpje. Jung-a Kim is wel degelijk zijn vrouw en niet zijn nanny. “En ja, ook al geloven jullie me niet, ik had wel degelijk een broek aan tijdens het interview”, lacht de professor nog. Ook BBC kan er mee lachen: “Zo zie je maar dat live televisie geen kinderspel is!”