Anderlecht moet opletten voor de "Teo van Apoel"

Pieros Sotiriou is dé man van Apoel Nicosia die ze bij Anderlecht morgen maar beter in de gaten houden. In de heenmatch was hij geschorst, in Brussel loopt Sotiriou er straks wel bij. De 24-jarige Cypriotische topschutter was dit seizoen al goed voor 22 goals in 39 matchen. Geen Teodorczyk-cijfers (28 goals in 40 matchen), maar wel aardig in de buurt.