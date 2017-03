Leicester breekt alweer een record (en dat is extra pijnlijk voor Arsenal)

Dat Leicester de kwartfinales van de Champions League zou bereiken, had niemand durven gokken. De Foxes schreven natuurlijk vorig seizoen al geschiedenis door de Premier League te winnen, en blijven maar sprookjes schrijven in 2017. Het brak een record en bereikte bij hun eerste poging de laatste acht in de Champions League. Dat zorgde dan weer voor een pijnlijk detail voor Arsenal: Leicester doet beter in hun eerste Champions League-campagne dan Arsenal in de voorbije zeven jaar...

Dit is natuurlijk extra pijnlijk voor het fiere Arsenal, dat al zo lang droomt van een nieuwe Champions League-finale. De Gunners speelden hun laatste finale in 2006 (2-1 nederlaag tegen Barcelona), maar kwamen daarna nooit meer verder dan de kwartfinale. Hun laatste kwartfinale dateert namelijk uit 2010, toen met 3-6 werd verloren van Barcelona over twee wedstrijden heen... Leicester bereikte bij hun eerste poging de laatste acht.

Leicester City have qualified for the Champions League quarter finals more times (1) than Arsenal (0) over the last seven seasons. pic.twitter.com/QDqKqwA2Gr — Squawka Football (@Squawka) March 14, 2017

Leicester zorgde ook voor een nieuw record: het is het achtste verschillende Engelse team dat de kwartfinales van de Champions League bereikt. Daarmee is Engeland het enige land dat al zoveel verschillende ploegen in die fase van het kampioenenbal had.

8 - Leicester's victory means England have now had more different teams reach the CL quarter-final than any other nation (eight). Rule. pic.twitter.com/ZM3JGrJbur — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2017

Ook kapitein Wes Morgan zorgde met een persoonlijke noot voor geschiedenis: hij is de eerste Jamaicaan ooit die een doelpunt scoort in de Champions League.

1 - Wes Morgan has become the first Jamaican player to score in the #UCL history. Captain. pic.twitter.com/qHbcRsWu8f — OptaJose (@OptaJose) March 14, 2017

Voor Sevilla ziet het er minder rooskleurig uit: voor het eerst sinds 2012/2013 zal de Spaanse ploeg géén Europese trofee winnen. Zo komt er een einde aan een indrukwekkende reeks van Sevilla.