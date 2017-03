Nainggolan alweer hoofdbreker voor bondscoach Martinez

Daar zijn de Rode Duivels weer. Na een winterslaap van vier maanden – de laatste wedstrijd tegen Estland dateert van 13 november – maakt bondscoach Roberto Martinez vrijdag zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (25 maart) en het oefenduel in Rusland (28 maart). Hij zit wel nog met wat vragen en de moeilijkste knoop om door te hakken, is alweer die van Radja Nainggolan.

(Welke) Plaats voor Nainggolan?

Radja Nainggolan zit in de vorm van zijn leven. De bondscoach riep de middenvelder van AS Roma in november tot ieders verrassing niet op en het is maar de vraag in hoeverre hij van idee is veranderd. De situatie is alleszins nauwelijks veranderd, want Nainggolan vindt nog altijd dat hij in de basis thuishoort. Martinez, die Nainggolan tussen de lijnen niet gedisciplineerd genoeg vindt, wil hem die garantie niet geven. Afwachten in hoeverre Martinez gas terugneemt.

En er is nog een aspect. Nainggolan speelt bij AS Roma veel dichter tegen de aanvallers aan en komt daarbij in het vaarwater van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens. Met die spelers de concurrentie aangaan, wordt natuurlijk nog moeilijker.

Voorts zijn Steven Defour en Thorgan Hazard nog altijd niet inzetbaar. Mousa Dembélé en Thomas Meunier bleken het voorbije weekend licht geblesseerd. Indien Meunier niet inzetbaar is, wordt het zoeken naar een vervanger op die rechterkant en dat wordt niet makkelijk. Voor het overige zijn in het midden Yannick Carrasco, Marouane Fellaini, Nacer Chadli, Axel Witsel en Youri Tielemans perfect selecteerbaar. Ook hier keuze te over dus en voorlopig geen reden om er – zoals de laatste keer – veteraan Timmy Simons bij te halen.

Wie vult de zekerheid in de defensie verder aan?

In de verdediging blijft de toestand van Vincent Kompany zorgen baren. Hij speelde dit seizoen nog maar in één van zijn amper zeven wedstrijdende volle 90 minuten. Zijn laatste match dateert van 28 januari, zijn laatste interland van oktober 2015. Zijn coach bij Manchester City, Pep Guardiola, verklaarde hem fit, maar laat hem niet spelen. Haalt Martinez hem er dan bij? Tegen Nederland in november stond Kompany in de basis, maar hij haakte af tijdens de opwarming.

Christian Kabasele zit niet langer in de selectie bij Watford, Jason Denayer speelt wegens een blessure ook al meer dan een maand niet meer bij Sunderland. Nicolas Lombaerts is licht geblesseerd bij Zenit, maar hij was er met Martinez slechts in hoogste nood bij. In november was Luis Pedro Cavanda er ook nog bij, maar die speelt al twee maanden niet meer mee bij Galatasaray. Voor het overige heeft de bondscoach minder defensieve problemen dan voordien.

Het vaste centrale trio Toby Alderweireld-Laurent Ciman-Jan Vertonghen is fit. De enige vraag is dus: wie vult deze zekerheden aan? Thomas Vermaelen is terug, maar komt weinig aan spelen toe bij Roma. Leander Dendoncker, in de basis in de laatste interland tegen Estland, is goed bezig bij Anderlecht en zal er ook weer bij zijn. Thomas Foket en Jordan Lukaku blijven in het vizier, terwijl Dedryck Boyata bij Celtic opnieuw basisspeler is. Bjorn Engels speelt ook opnieuw bij Club Brugge. Keuze genoeg voor het doorgaans meest kwetsbare compartiment in de selectie.