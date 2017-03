Doorbraak in zaak van ‘perfecte moord’ op drogist

De Brusselse topadvocaat Olivier Martins (45) is gisteren aangehouden. Hij wordt gezien als medeorganisator van een spectaculaire ontsnappingspoging van een Franse drugsbaron uit de gevangenis van Sint-Gillis in 2014. Speurders onderzoeken ook of er een verband is met de moord op een drogist uit Kampenhout, en de brandstichting in het centraal lab van de politie een paar maanden later.

De voortvluchtige drugsbaron Mohamed Benabdelhak wordt op 23 januari 2014 op de Brusselse Louizalaan ingerekend. Hij zou aan Frankrijk uitgeleverd worden, maar dat ziet de crimineel niet zitten. Hij bedenkt daarom een plan om uit de gevangenis te ontsnappen.

Op 13 april 2014 wordt de poort van de gevangenis van Sint-Gillis ingebeukt met een ramwagen. Uitgerekend op dat ogenblik heeft Benabdelhak een gesprek met zijn Franse advocate Rajae I., in een ruimte naast de ingang. Er wordt geschoten, maar niemand raakt gewond. Een ontsnappingspoging in ware commandostijl, die – jammer genoeg voor Bendabdelhak – mislukt. Hij wordt versneld aan Frankrijk uitgeleverd en zit daar nog altijd in de cel.

De speurders hebben nu aanwijzingen dat meester Olivier Martins zijn jonge Franse collega overtuigd zou hebben om op die bewuste zondag een gesprek aan te vragen met Benabdelhak. In haar woning in Parijs werd een met de hand getekende plattegrond van de gevangenis en de spreekruimten voor advocaten teruggevonden. Martins zou ook de gangsters hebben aangesproken die Benabdelhak moesten helpen ontsnappen, onder wie de broers Frédéric en Claude Hilger. De beruchte overvallers van geldtransporten kregen daarvoor naar verluidt 100.000 à 150.000 euro.

Broers in zuur opgelost

Nog geen twee jaar later lijken de broers Hilger van de aardbol verdwenen. Frédéric heeft zijn zoon nog laten weten dat hij een afspraak heeft, dat hij wellicht een hapje zou gaan eten. Maar de dag nadien dagen de broers niet op hun werk op. Op 10 maart 2016 wordt uit een kanaal in Seneffe een gestolen bestelwagen opgevist, met daarin de lichaamsresten van de broers Hilger, opgelost in zwavelzuur.

De speurders vermoeden dat het om een vergelding gaat voor de mislukte ontsnappingspoging in Sint-Gillis. Al worden andere mogelijkheden niet uitgesloten.

Drogist doodgeschoten

Zwavelzuur. Dat brengt de onderzoekers van de dubbelmoord naar Kampenhout, waar op 3 mei 2016 drogist Johan Verhaeghe (66) op zijn oprit met een nekschot wordt afgemaakt. Een eerste spoor leidt de politie naar het dubbelleven van Verhaeghe en zijn band met een Thaise prostituee. Maar later blijkt dat in zijn drogisterij in Schaarbeek ook Franse klanten over de vloer kwamen. Landgenoten van de uitgewezen Benabdelhak die hem een royale fooi van 400 euro zouden hebben gegeven voor de verkoop van 400 liter zuur. Verhaeghe kreeg voor zijn dood ook verschillende oproepen van een Frans telefoonnummer. Dreigtelefoontjes?

Brand in lab

Daders uit de weg, tussenpersoon uit de weg. Om zich helemaal veilig te stellen, moeten de opdrachtgevers van de moord op de broers Hilger alleen nog de sporen vernietigen. Op 29 augustus 2016 dringen drie onbekenden het lab van de gerechtelijke politie (NICC) in Neder-Over-Heembeek binnen. Zij stichten brand in de afdeling waar even daarvoor het bewijsmateriaal van de moord op de broers Hilger was binnengebracht. Enkele dagen voor de inbraak belde iemand naar het NICC, vermeldde het exacte dossiernummer van het onderzoek en vroeg waar de bewijsstukken zich bevonden. Toeval? De speurders denken alvast van niet.