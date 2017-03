Carrefour laat slotmachines gewoon staan ondanks kritiek

Supermarktketen Carrefour is niet van plan om de slotmachines in zijn winkels te verwijderen, ondanks de kritiek van de Kansspelcommissie in onze krant.

Per aankoop van 25 euro krijg je bij Carrefour een jeton die je aan de uitgang in een slotmachine kan werpen. Met een beetje geluk levert dat een televisie of zelfs een Renault Clio op. “Het gaat om een tombola die aan alle wettelijke vereisten voldoet”, reageert Carrefour. “De actie loopt nog tot 27 maart en we zijn niet van plan om die in te trekken.” Gisteren had Carrefour al contact met de Kansspelcommissie, die aankondigde de machines te zullen inspecteren. “Als we vaststellen dat het om een kansspel gaat, dan zullen we de machines in beslag nemen.”