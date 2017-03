Jonge moeder geraakt door kogel terwijl ze in de tuin werkt en niemand weet wie gevuurd heeft

Oudenaarde - Julie Van de Velde (39) mag haar engelbewaarder danken. Zondagmiddag werd de moeder van drie uit het Oost-Vlaamse Oudenaarde door een verdwaalde kogel geraakt in het been. Als bij wonder zal ze er geen blijvende schade aan overhouden.

“De kogel ging dwars door mijn linkerbeen”, vertelt ze. “In eerste instantie had ik niet door wat er gebeurd was. Ik stond samen met mijn man in de tuin te werken toen ik plots op de grond viel, kermend van de pijn. Mijn been bloedde hevig en ik verloor net niet het bewustzijn.”

Pas uren later bleek dat ze geraakt werd door een kogel afkomstig uit eenlong rifle. In het ziekenhuis werd de kogel verwijderd.

Onderzoek van een ballistisch expert wees uit dat de kogel vanop ruime afstand werd afgevuurd, allicht zelfs vijfhonderd meter ver. “Ik doe dan ook een oproep aan de schutter, allicht een boer, om zich te melden bij de politie”, zegt Van de Velde. “Niet omdat ik de man in de gevangenis wil, wel om te melden hoe gevaarlijk zo’n hobby kan zijn. Voor hetzelfde geld was ik dood geweest.”