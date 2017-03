Vincent Kompany mee naar Monaco

Vincent Kompany reisde met Manchester City mee naar Monaco, waar de Engelsen vanavond een 5-3-bonus verdedigen. De aanvoerder van The Citizens haalde ook afgelopen weekend de selectie, maar viel in laatste instantie af als negentiende man.

Kompany, hersteld van een beenblessure, kwam sinds november niet meer in actie en wordt niet in de basis verwacht. Bij Man City ontbreken alleen Gündogan en Gabriel Jesus. Bij Monaco wordt Falcao klaargestoomd. Gabriel Boschilia, ex-Standard, is out, Kamil Glik is geschorst.