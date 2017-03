Steenrijke broers uit The Sky racen met 250 km/uur op tv en dat vindt de politie geen goed idee

In‘The Sky Is the Limit’ kwamen de rijke broers Azimi uit Sluis weer volop aan bod. Spelen met hoge bedragen op de beurs en zoeken naar nieuwe projecten is dagelijkse kost voor hen, maar ook van snelheid zijn ze niet vies.

Op beelden is te zien dat de Iraanse broers met de ­extravagante Lamborghini racen tegen 250 km per uur over de openbare weg in Sluis. “Heerlijk dat wegje hier. Een mooi stuk om te gassen”, volgens de twee broers. Maar 250 km per uur is tegelijkertijd ook een enorme overtreding en dat in beeld brengen is niet zo slim.

“In België zijn al straffen uitgesproken op basis van beelden van ­hardrijders, maar in Nederland wordt dat vrijwel niet gedaan. Het blijft moeilijk om de juiste bewijzen te vinden. Boetes geven we enkel bij geijkte controles”, vertelt de woordvoerder van de politie Sluis.

Al moeten de broers Azimi toch ook oppassen met hun rij­gedrag. “Als deze heren op deze manier om aandacht vragen, gaan wij daar als ­politie toch extra aandacht aan ­besteden als we de ­auto’s van beide heren zien ­rijden”, besluit de politie.