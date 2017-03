Herkent u deze acteur in zijn rol als Theo Francken?

Meesterimitator Guga Baùl gaat ver voor zijn typetjes. Héél ver. In Tegen De Sterren Op kruipt hij vanavond in de huid van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, en dat mag u bijna letterlijk nemen.

Maar liefst vier uur bracht Baùl door in de make-upstoel om bij Birgit Van Mol aan de nieuwsdesk van VTM Nieuws te zitten. En het resultaat is akelig realistisch.

Iets minder kunststof was er gemoeid met Baùls imitatie van Tom Waes, al kon hij daarvoor wel de enige echte geluidsman Pascal Braeckman strikken. Ook Sam Gooris komt langs in de studio om in gesprek te gaan met zichzelf, in de vorm van Chris Van Espen.