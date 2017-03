CLUBNIEUWS. KV Mechelen spoelt kater door, Peter Maes op weg naar 1B?

Zien we Peter Maes binnenkort weer langs de lijn? Sinds zijn ontslag bij Racing Genk zat de Limburger zonder een job, maar nu lijkt hij op weg naar een ploeg uit 1B. Bij KV Mechelen spoelden de spelers hun kater door na het missen van Play-off 1, terwijl Oostende en Zulte Waregem steeds zenuwachtiger toeleven naar de bekerfinale van dit weekend. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

LIERSE. Peter Maes overweegt voorstel Lierse

Nu Lierse de promotie heeft gemist naar 1A gaat het niet door met trainer Eric Van Meir. Meer nog, voorzitter Maged Samy is gek van Peter Maes (52) en deed de Limburgse coach een voorstel. Maes kan op het Lisp een meerjarig contract tekenen waarbij hij manager zou worden naar Engels model. Dat betekent dat hij niet alleen op het veld zou staan, maar ook inspraak zou hebben in het sportieve beleid en de transferpolitiek. Maes – sinds zijn ontslag bij RC Genk in december werkloos – is gecharmeerd door het voorstel. Het project om Lierse naar eerste klasse te leiden is uitdagend, maar Maes neemt de tijd om alles te bestuderen, want wie weet komt er ook nog iets uit de bus uit de eerste klasse. (jug, gegy)

LOKEREN. 2-1-winst voor beloften, oefenmatch tegen Twente

Voor de manschappen van Runar Kristinsson stond er gisteren een teambuilding op het programma. De spelers werkten onder andere een wedstrijd bubbelvoetbal af. Maandagavond wonnen de beloften hun wedstrijd tegen Anderlecht met 2-1. Ansah en Ofkir waren de doelpuntenmakers. Volgende week woensdag 22 maart speelt Lokeren om 16 uur een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse eersteklasser FC Twente. (whb)

KV MECHELEN. Malinwa spoelt kater door met etentje

Twee dagen na de 3-0-nederlaag in Gent kwamen spelers, trainers en bestuursleden van KV Mechelen voor de eerste keer opnieuw bij elkaar. In het Italiaans restaurant L’Artista in Mechelen genoten ze van een etentje om de opdoffer van zondag in groep te verwerken. Gespreksonderwerp nummer één was nog altijd het mislopen van Play-off 1, maar toch kon er ook al wat gelachen worden. Zo waagden Reda Jaadi en Sotiris Ninis zich aan een korte muzikale act als een uitgesteld inwijdings­ritueel. De rest van de week krijgen de spelers vrij. Maandag worden ze terug op de club verwacht. (thst)

OOSTENDE.Nog een laatste keer vrijaf

De spelers van KV Oostende hadden gisteren een laatste dag vrijaf voor de bekerfinale. Ze konden nog even tot rust komen bij hun familie.

Het bestuur is ondertussen gestart met contractbesprekingen. Na jongeren Bataille en D’Haese kreeg nu ook middenvelder Victor Van de Wiele (20) een semi-profcontract voor één jaar. Hij werd vorig seizoen – op voorspraak van Vanderhaeghe – overgenomen van Kortrijk en speelde tot nu toe bij de beloften. (jug)

ZULTE WAREGEM. 17.000 tickets de deur uit

Ook bij Zulte Waregem genoten de spelers gisteren van een vrije dag. Opvallend is dat niet, want de mannen van Dury zijn altijd vrij de tweede dag nadat ze een match speelden. De coach van Essevee gaf ook aan niet anders te gaan doen in de aanloop naar de bekerfinale.

Deze ochtend worden de jongens tussen 9 en 9.30 uur verwacht op de club, om 11 uur is er een veldtraining. Timothy Derijck (knie) en Davy De fauw (schouder) blijven individueel trainen. Intussen zijn er ruim 17.000 van de ongeveer 20.000 bekertickets verkocht bij Essevee. (jcs)