Vuilniswagens mogen Antwerpen niet meer in wegens te vervuilend

Antwerpen - De invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen heeft ook gevolgen voor de huisvuilophaling. 29 voertuigen van de Stadsreiniging zijn niet meer welkom in de binnenstad omdat ze te vervuilend zijn. Intussen zijn al 22 nieuwe ‘propere’ wagens besteld.

Door de invoering van de LEZ in de Antwerpse binnenstad voldoen 29 voertuigen van Stadsreiniging niet langer om de binnenstad in te rijden omdat ze te vervuilend zijn.

“19 wagens waren al in dienst van de sectoren Noord en Zuid (buiten LEZ), de overige tien voertuigen die actief waren in de sector Midden (LEZ) zijn tijdelijk verhuisd naar Noord en Zuid. Ter vervanging van die voertuigen, zijn 22 nieuwe wagens besteld. De levering is voorzien eind april 2017. Acht extra nieuwe voertuigen worden in april 2018 geleverd”, zegt Roel Veyt, woordvoerder van schepen van stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens.

Aandachtige bewoners zal het ongetwijfeld ook al opvallend zijn dat er geregeld grijze vuilniswagens in plaats van de gekende oranje het huisvuil of pmd-zakken komen ophalen.

“De stad heeft sinds februari 2015 een raamcontract voor de huur van o.a. huisvuilwagens en sporadisch gebeurt het dat die ingezet worden om de dienstverlening te garanderen”, klinkt het.

Het is de ambitie van schepen Bastiaens, zegt Veyt, om extra budget te voorzien om alle vervuilende wagens uit de eigen stedelijke vloot, die voortaan worden ingezet buiten de Singel, zo snel mogelijk te vervangen.

“Als de LEZ in 2020 wordt uitgebreid naar de districten, dan willen we als stad alvast het goede voorbeeld geven.”

Die ambitie geldt overigens niet enkel voor de voertuigen van Stadsreiniging (vuilniswagens, veegwagens,…) maar voor het hele wagenpark van de stad dat vandaag 1.168 voertuigen telt. Daarvan rijden er vandaag 173 op benzine, 136 zijn CNG-voertuigen en 52 rijden elektrisch.