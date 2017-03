Koen Wauters volgde Tom Boonen voor nieuw programma: “Als hij op zijn gezicht valt, zullen we dat ook tonen”

Tom Boonen, jarenlang de fietsende publiekslieveling, stopt er binnenkort definitief mee. En er is één iemand die overal op de eerste rij zal zitten tijdens die laatste maanden: Koen Wauters. Hij volgde Tom voor zijn nieuwe reeks niet enkel tijdens het wielrennen, maar ook thuis, bij de kindjes en Lore. “We hebben veel gemeen”, aldus Koen. “50 meisjes die op onze oprit kamperen, dat schept een band.”

Op 27 maart start op Vtm de driedelige reeks Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life (naar de tattoo op de borst van de wielerkampioen) waarvoor Koen Wauters Boonen al een jaar aan het volgen is.

Wauters gaat er prat op dat het programma helemaal anders zou geweest zijn mocht het door een sportjournalist gemaakt zijn. “Nog nooit is Boonen op zo’n manier in beeld gekomen als bij ons”, zegt hij. “Natuurlijk zitten zijn sportieve bezigheden erin, maar wij tonen ook zijn privéleven, zijn vrouw Lore, zijn kinderen ­Valentine en Jaqueline, zijn huis. Beetje bij beetje hebben we zijn vertrouwen ge­wonnen en daardoor is het zo’n open en eerlijk portret geworden. Zijn tweeling is nu zelfs al fan van Clouseau.”

Foto: Tom Boonen: My Ride, My Fight, M

(lacht)

Niet jaloers

Dat het zou klikken, had Koen wel ­verwacht. “We hebben veel gemeen, we zijn allebei als jonge snaak plots in de media terechtgekomen. Ik weet wat hij meegemaakt heeft. Vijftig meisjes die op de oprit kamperen, dat schept een band. Tom weet dat ik niet jaloers ben op zijn geld of zijn huis of zijn familiale situatie. Voor de opnames zijn we ’s avonds gaan eten, en dat was een gezellige avond. En eigenlijk wist ik dat vooraf al: toen ik pas hoofdredacteur van Menzo geworden was, ben ik hem eens gaan interviewen. Mijn bandopnemertje had niets opgenomen en ik moest hem met rode kaken de volgende dag bellen. Tom schoot in de lach en zei dat ik maar opnieuw moest afkomen.”

Op 9 april gaan Wauters en zijn cameraploeg nog filmen tijdens Boonens allerlaatste Parijs -Roubaix, voor de derde en laatste aflevering die de dag erna al uitgezonden wordt. “Dat wordt spannend, maar het is fijn dat we zo kort op de bal kunnen spelen. Natuurlijk hopen wij op een droomfinale van Toms carrière, maar als hij op zijn gezicht op een kassei valt, zullen wij dat ook tonen. We gaan in elk geval beelden hebben die niemand anders zal hebben, want de dag erna gaan we met hem nog ontbijten en de kranten doornemen.”