Verkoop Play-off-abonnementen gaat vandaag van start bij AA Gent

Vandaag start AA Gent om 12u00 met de abonnementenverkoop voor Play-off 1. Fans kunnen zowel online als aan de dienst ticketing terecht. Er geldt een voorrangsperiode voor seizoensabonnees tot en met zondag 26 maart. Let op: online loopt deze voorrangsperiode tot 26 maart om 23u59, maar de kassaverkoop eindigt op zaterdag 25 maart wanneer de loketten open zijn van 10 tot 13u. Uiteraard kun je tijdens deze periode ook al een abonnement aanschaffen voor een “vrije” plaats.

Op dinsdag 28 en woensdag 29 maart is er vervolgens een vrije abonnementenverkoop voor iedereen. Deze start op dinsdag 28 maart om 12u00, zowel online als aan de kassa. Net als tijdens de voorrangsperiode loopt de online verkoop iets langer door in vergelijking met de kassaverkoop. Aan de kassa kun je terecht tot 29 maart om 18u. Online is dit mogelijk tot 29 maart om 23u59. Vanaf donderdag 30 maart start vervolgens de vrije ticketverkoop voor het duel AA Gent - Club Brugge, waardoor je dus enkel op de donderdag, vrijdag en zaterdag voorafgaand aan het duel op 2 april een los ticket kunt aanschaffen. Deze losse ticketverkoop start dus op donderdag 30 maart om 12u00, zowel online als aan de kassa. De prijzen van de PO-abonnementen zijn trouwens niet veranderd in vergelijking met vorig seizoen! Alle bijkomende info vind je op de clubwebsite.