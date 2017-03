Racing Genk en Anderlecht staan op zucht van kwartfinales Europa League

Donderdagavond staan de terugwedstrijden in de achtste finales van de Europa League op het programma. Racing Genk en RSC Anderlecht beschikken daarin over uitstekende papieren om de poorten van de kwartfinales open te beuken.

Demonstratiewedstrijd Genk

De Genkenaars maakten er vorige week in de heenwedstrijd tegen AA Gent in de Ghelamco Arena een demonstratiewedstrijd van in het unieke duel tussen twee Belgische clubs in Europees verband en dankzij de 2-5 uitzege lijkt de terugwedstrijd niet veel meer dan een formaliteit te worden, tenzij er zich donderdag in de Luminus Arena nog een Barcelonees mirakel voltrekt. Afgelopen weekend konden de Gentenaars zich in extremis nog voor Play-off I plaatsen, terwijl er dit seizoen in Limburg enkel Play-off II gespeeld wordt. Met een eerste Europese kwartfinale voor Genk lijken de prijzen dan ook mooi verdeeld.

Anderlecht moet opletten voor APOEL

Ook Anderlecht dwong dankzij een gevleide 0-1 zege in Nicosia een goede uitgangspositie af, al blijft het wel opletten geblazen voor het APOEL van voormalig Rode Duivel Igor De Camargo en reservedoelman Urko Pardo. De Cyprioten steunen echter vooral op hun stevige thuisreputatie - Paars-wit maakte in de heenwedstrijd een einde aan een reeks van 33 thuiswedstrijden zonder nederlaag van APOEL - en verloren in de Europa League hun drie vorige wedstrijden buitenshuis.

Unicum in 1/8ste finales

De drie Belgische teams zorgden eerder al voor een unicum met de kwalificatie voor de achtste finales. Het is immers nooit eerder gebeurd dat er drie Belgische teams bij de laatste zestien in de Europa League zitten, ons land is daarmee dit seizoen ook hofleverancier. Na het Belgische onderonsje ook nog twee overblijvende teams in de kwartfinales van een Europese Beker hebben, is nog straffer en bovendien reeds een eeuwigheid geleden. In het seizoen 1992-1993 zat Club Brugge bij de laatste acht in de eerste editie van de Champions League, terwijl Antwerp op weg was naar de finale in de Europabeker voor Bekerwinnaars. Club Brugge is ook de laatste Belgische ploeg die zich voor de kwartfinales wist te plaatsen, twee seizoenen geleden bleek het Oekraïense Dnipro te sterk.

Loting

De loting voor de kwartfinales wordt vrijdagmiddag uitgevoerd in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden worden op donderdag 13 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 20 april.