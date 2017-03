Manchester United en Chelsea tonen interesse in Lukaku, die niet verlengt bij Everton

Romelu Lukaku heeft de stekker uit de contractonderhandelingen met Everton getrokken. De bonkige spits droomt van een transfer deze zomer en weigert daarom zijn contract bij zijn huidige club te verlengen. Zijn manager Mino Raiola had nochtans eerder al aangegeven dat Lukaku het contract zou tekenen. Verschillende topclubs hebben hun oog laten vallen op de Rode Duivel, het meest waarschijnlijke scenario is een overstap naar Chelsea of Manchester United.