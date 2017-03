Rojo komt ongestraft weg met gemene trap op Hazard: FA kan Argentijn niet vervolgen

Chelsea schakelde Manchester United maandag uit in de FA Cup na een 1-0 zege. Manchester United moest iets na het halfuur verder met tien, maar mag zich gelukkig prijzen dat er geen teede rode kaart viel. Herrera kreeg iets na het halfuur zijn tweede geel voor een fout op Eden Hazard. Later plantte Marcus Rojo zijn voet op de borstkas van de Rode Duivel, maar ging vrijuit.

Heel wat voetbalfans waren allerminst tevreden met de smerige trap van Rojo op Eden Hazard, en willen dat de FA de Argentijn vervolgt. Het enige probleem: omdat de scheidsrechter de fase tijdens de wedstrijd al had beoordeld en Rojo niet uitsloot, kan de FA de speler niet meer op het matje roepen. Manchester United krijgt wel een berisping voor het wangedrag van zijn spelers.

Rojo stamps on Hazard and gets away with it. Disgraceful pic.twitter.com/ypD11DN6Id