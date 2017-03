Voetbalvedette Marta verkrijgt Zweedse nationaliteit, maar blijft voor Brazilië spelen

Marta, een van de beste en meest onderscheiden voetbalspeelsters ter wereld, is genaturaliseerd tot Zweedse. De 31-jarige topspits blijft op landentoernooien (uiteraard) wel de kleuren van haar geboorteland Brazilië verdedigen.

Marta heeft er inmiddels tien seizoenen opzitten in Zweden, waar ze vandaag het shirt van Rosengard (een club uit Malmo) draagt. “Ik voel me ook Zweedse. Ik ben heel gelukkig met deze ontwikkeling”, legt ze uit in het dagblad Sydsvenskan. “Ik hoop nog lang in Zweden te kunnen leven. Ik hou van het land en nu ligt de weg open om er te blijven, zelfs na mijn carrière.”

Marta werd in haar carrière vijf keer uitgeroepen tot beste speelster ter wereld (2006-2010). Ze won met de Seleçao WK-zilver in 2007 en olympisch zilver in 2004 en 2008. In clubverband pakte ze meerdere titels in Zweden en de VS en won ze onder meer de Champions League (in 2004 met Umea) en de Copa Libertadores (in 2009 met Santos).