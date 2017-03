Duitse WK-held komt dit seizoen niet meer in actie bij Dortmund

Mario Götze zal pas volgend seizoen opnieuw de kleuren van Borussia Dortmund kunnen verdedigen. De 24-jarige Duitser sukkelt met een stofwisselingsstoornis en reageerde inmiddels positief op de eerste behandelingsfase, zo meldt de club woensdag op zijn website.

Götze kreeg het nieuws over de ziekte vorige maand te horen. Hij werd uitvoerig medisch getest omdat de maker van het enige doelpunt in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië vaak met spierblessures sukkelde.

De Duitser volgt nu een individueel herstelprogramma. Dortmund hoopt de creatieve middenvelder fit te krijgen tegen het begin van komend seizoen.

Dortmund plaatste zich vorige week ten koste van Benfica voor de kwartfinales van de Champions League. De geelzwarten zitten ook nog in de Duitse beker, waar ze in de halve finale Bayern München treffen. In de Bundesliga staat Dortmund na 24 speeldagen derde, op 16 punten van leider Bayern.