Lorde draagt opvallend Belgisch ontwerp in Saturday Night Live

De Nieuw-Zeelandse artieste Lorde (20) kwam in Saturday Night Live haar nieuwste album voorstellen en deed dat in een eigenzinnige creatie van de Antwerpse modeontwerpster Ann Demeulemeester.

Lorde, vooral bekend van de hits 'Royals' en 'Tennis Court', heeft twee nummers van haar nieuwe album dat binnenkort uitkomt voorgesteld in de populaire Amerikaanse talkshow Saturday Night Live. Ze droeg daarbij een broekpak en een opvallend hoofddeksel dat wat weg had van een bruidssluier. De creaties zijn van de hand van Ann Demeulemeester, dat maakte de ontwerpster zelf bekend via Facebook.