Duits toptalent mist Champions League-match tegen Atletico ... door examen

De 17-jarige Havertz wordt bij onze westerburen de nieuwe Mesut Ozil genoemd en speelde dit seizoen al 16 wedstrijden voor Bayer Leverkusen in de Bundesliga. Maar het jonge voetbaltalent moet naast het veld ook nog presteren op de schoolbanken en mist door examens de Champions League-match van vanavond tegen Atletico Madrid. Dat maakte de Duitse eersteklasser bekend via een grappige opsomming van afwezigen. Na de geblesseerden en de geelgeschorsten kreeg pechvogel Havertz een vermelding “afwezig wegens belangrijk schoolexamen”.

Bayer Leverkusen moet zonder Havertz een 4-2 uit de heenmatch in Madrid proberen op te halen om de poorten van de kwartfinales open te beuken. Hopelijk voor Havertz staan er dan nog geen belangrijke schooltaken op de planning.

That face you make when you're playing in the #Bundesliga and #UCL at 17, but still can't get out of your exams... pic.twitter.com/mgvv7vEVVd