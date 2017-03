Rostov moet stadion sluiten na felle kritiek van Mourinho

De Russische eersteklasser FK Rostov mag voorlopig geen thuiswedstrijden meer spelen in zijn Olimp-2 Stadium. Het bestuur van de Russische Premier League besloot het stadion te sluiten vanwege de erbarmelijke toestand van het gras.

De actie komt er een week nadat José Mourinho felle kritiek had geuit en het veld een “akker” had genoemd. De coach van Manchester United ging vorige donderdag met zijn team op bezoek bij Rostov in de achtste finales van de Europa League. Het werd 1-1. Morgen/donderdag volgt de terugmatch op Old Trafford. “Het is moeilijk te geloven dat we op dit veld gaan spelen, als je het al een veld kan noemen”, haalde Mourinho uit.