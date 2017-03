Waarom prinsessen van Disney vaak blauwe jurken dragen

Misschien is het je al opgevallen dat veel prinsessen in Disney-sprookjes een blauwe jurk dragen. Dat is geen toeval, maar een manier van het filmbedrijf om de dosis girl power van Assepoester, Elsa en co in de verf te zetten.

In een recent interview met modeblad Elle had de Amerikaanse ontwerper Christopher Kane, die een Beauty and the Beast-collectie heeft ontworpen, het over de modekleur bij uitstek onder prinsessen van Disney. “Disney-blauw is een ding. Van Assepoester en Elsa tot Jasmine en Doornroosje: ze hebben in de films allemaal een lichtblauwe jurk aan.

Leatrice Eiseman, kleurexperte bij Pantone, erkent de trend en weet ook waarom blauw zo populair is. “Dankzij de tint, geef je het karakter een extra krachtige look. Het is een heel subtiele manier om te zeggen dat jonge meisjes en vrouwen ook hun mannetje kunnen staan”, klinkt het in Allure

Volgens de experte gebruikt het bedrijf ook blauw om aan te tonen dat kleuren niet eigen zijn aan een gender. Zo hoeven meisjes niet stereotiep in het roze en jongens in het blauw gekleed gaan. “Daarnaast is het ook de kleur van de hemel, die ons een gevoel van positiviteit en hoop bezorgt”, voegt ze eraan toe.