Genk-coach Stuivenberg: “Barça-scenario houdt iedereen met de voeten op de grond”

Ondanks de 2-5 zege van vorige week in en tegen Gent in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League is Racing Genk-coach Albert Stuivenberg toch nog op zijn hoede voor de tegenstander van donderdagavond (19u) in de terugwedstrijd.

Uit de statistieken blijkt dat AA Gent een Barcelonees mirakel nodig heeft om zich te kunnen plaatsen. De Genkenaars staan dus met anderhalf been in de kwartfinales en dat beseft ook Gent-coach Hein Vanhaezebrouck, die eerder al verklaarde dat de kansen van zijn team minder dan nul procent bedragen.

“Dat is ongetwijfeld een strategie. Ze hebben niets meer te verliezen en dus kunnen ze nog meer risico’s nemen dan gewoonlijk. Ik ben er zeker van dat ze nog in hun kansen geloven. Stel nu dat ze snel twee keer scoren”, vertelde Stuivenberg woensdag tijdens de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Barça-scenario

Mirakels in het voetbal bestaan, dat bewees FC Barcelona vorige week in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League door tegen PSG een 4-0 pandoering uit de heenwedstrijd recht te zetten met een 6-1 thuiszege, waarin de laatste drie doelpunten pas in de slotfase en de toegevoegde tijd gescoord werden. “Dat Barça-scenario helpt om iedereen met de voeten op de grond te houden. Alle spelers hebben die beelden gezien. We hebben heel wat complimenten gekregen voor onze heenwedstrijd, maar nu komt er wel nog een terugwedstrijd aan. Geloof me, niemand zit hier te wachten op een PSG-geval.”

Om dat scenario te vermijden, willen de Limburgers uitgaan van hun eigen sterkte. “Twijfelen is nooit goed. We weten waar onze kracht ligt. Als we Gent van ons eigen doel weghouden, valt ook meteen het gevaar weg. Dat zal niet de hele wedstrijd lukken en dan komt het erop aan om wel goed te verdedigen. We willen immers een goed resultaat neerzetten voor ons thuispubliek en vrijdag in de pot zitten voor de loting.”

Meer dan 15.000 toeschouwers

Voor de terugwedstrijd in de vorige ronde tegen Astra Giurgiu was Stuivenberg nog ietwat teleurgesteld door de lage opkomst van het thuispubliek. Dat belooft morgen/donderdag in het unieke Belgische duel in Europees verband wel anders te zijn. “Ik hoor dat er meer dan 15.000 toeschouwers zullen zijn, dat is mooi. Wij worden alleen maar sterker als we gesteund worden door het publiek”, besloot de Genkse coach.