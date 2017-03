Lierse geeft meer uitleg bij ontslag coach Eric Van Meir

Nu Lierse de promotie heeft gemist naar 1A gaat het niet door met trainer Eric Van Meir. Dat bevestigt de ploeg nu ook op haar website. De trainingen zullen vanaf morgen geleid worden door assistent-trainer Chris Janssens, tot er een nieuwe hoofdtrainer gevonden wordt.

“Onze club wilde pas reageren wanneer met al de betrokken personen de nodige gesprekken gevoerd waren. Die zijn ondertussen voorbij en daarom kunnen we nu via deze weg meer duidelijkheid verschaffen,” klinkt het op de website.

Eric Van Meir kreeg aan het begin van het seizoen het voorstel om T2 te worden. Op die manier wilde de club de trainer langer aan zich binden. “Eric zelf overtuigde de club er echter van dat hij de geschikte man was om de job van T1 op zich te nemen. Met Eric werd er toen wel afgesproken dat indien hij de job van T1 opnam, daar ook de nodige risico’s aan verbonden waren.”

Het doel van Lierse was duidelijk aan het begin van het jaar: promoveren naar de eerste klasse A. De afspraak met Van Meir was dat hij minstens een periodetitel zou halen. “Lierse was wel de beste ploeg in het algemeen klassement, maar kon niet pieken op het einde van de beide periodes.” Daar draagt iedereen, dus ook de hoofdtrainer verantwoordelijkheid voor. Daarom besliste de club om de samenwerking stop te zetten.