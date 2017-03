Weiler heeft er vertrouwen in: “Misschien kunnen we de Europa League wel winnen”

René Weiler was woensdag, één dag voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League tegen APOEL, klaar en duidelijk op zijn persconferentie. “Ondanks een sterke heenwedstrijd zijn de kwartfinales nog niet zeker”, stelde Weiler. De Zwitser blikte desondanks toch al eens vooruit naar het verdere verloop van de Europa League. “Waarom zouden we niet tot het einde kunnen geraken?”

“We hebben uiteraard een uitstekende zaak gedaan door met 0-1 te winnen in Nicosia”, opende de Anderlecht-coach. “Maar de uitslag geeft geen garantie. De tegenstander heeft geen keuze en moet minimaal één keer scoren. Daarbij recupereren ze hun topschutter, Pieros Sotiriou, die in de heenwedstrijd geschorst was en dit weekend nog trefzeker was.”

“Vorige week was APOEL niet top”, vervolgde Weiler. “Maar ik heb ze al veel beter zien spelen. Dat verwachten we donderdag ook. Iedereen is er zich van bewust dat het nog moeilijk kan worden. Maar met de goede mentaliteit en het vertrouwen binnen de groep, ben ik toch optimistisch wat de kwalificatie betreft.”

Zelf is Anderlecht niet verplicht te scoren. “We hebben een team dat achterin de nul kan houden”, aldus Weiler. “Maar toch willen we minstens één keer scoren. Dat zou de zaken makkelijker maken. De kwalificatie blijft echter het hoofddoel.”

Met een eventueel ticket voor de kwartfinales dringt de vraag zich op hoever dit Anderlecht kan geraken in de Europa League. “Waarom niet helemaal tot het einde?”, verraste Weiler. “Als we ons donderdag kwalificeren, kunnen we beginnen verder kijken. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Jullie weten dat ik over het algemeen niet verder kijk dan de eerstvolgende partij. We kunnen van dit seizoen een historisch seizoen maken, maar we kunnen ook nog alles verliezen. Dat is altijd zo in het voetbal. Maar ik kan niet ontkennen dat het er op dit moment goed uitziet voor ons.”

Ook kapitein Hanni wil “geschiedenis schrijven”

Kapitein Sofiane Hanni bevestigde de woorden van zijn coach. “We weten allemaal dat het nog heel moeilijk wordt donderdag, maar we gaan alles geven.”

Foto: BELGA

Het is al van het seizoen 1996-1997 geleden dat Anderlecht nog eens de kwartfinales van een Europese beker behaalde en kapitein Sofiane Hanni is dan ook vastbesloten. “We willen geschiedenis schrijven”, aldus Hanni. “De trainer heeft nog eens bevestigd dat het een lastige partij wordt, maar dat wisten we al. Niemand voelt zich al zegezeker na de overwinning in Cyprus.”

Hanni staat net als acht ploegmakkers scherp voor de confrontatie met de Cyprioten. Bij een gele kaart is hij geschorst voor de heenwedstrijd van de kwartfinales. “We mogen niet beginnen rekenen”, stelde Hanni. “Ik ben inderdaad, net als acht ploegmakkers (Acheampong, Dendoncker, Nuytinck, Sowah, Spajic, Teodorczyk, Thelin en Tielemans, red.), geschorst bij een nieuwe gele kaart. Maar dat mag ons niet tegenhouden om voluit te gaan. Het kan zijn dat we in de volgende ronde te maken krijgen met personele problemen, maar we moeten eerst nog in die volgende ronde zien te geraken.”

Een doelpunt is donderdag niet noodzakelijk voor de Brusselaars. Ook Hanni bevestigt dat de kwalificatie belangrijker is dan scoren. “Maar we willen wel scoren”, legde Hanni uit. “Ook voor de fans. Maar het hoofddoel is de kwalificatie. We staan op negentig minuten van de kwartfinales.”