Bekende parfummaakster kan ruiken of iemand kanker heeft

De Britse parfummaakster Jo Malone heeft een uitzonderlijk sterke reukzin. Die is even scherp als die van honden die ingezet worden om ziektes zoals kanker op te sporen bij mensen. De 53-jarige zakenvrouw, die in 2003 zelf geconfronteerd werd met borstkanker, deed haar verhaal op het literatuurfestival van Dubai.

Jo Malone heeft in 2015 een boek geschreven over haar carrière en lichtte dat nog eens toe tijdens het evenement. Daarbij trad ze in detail over haar reukzin. In januari legde ze testen af in het Medical Detection Dogs centre, een opleidingscentrum voor honden in Milton Keynes, en haar resultaten waren verbluffend. Ze kan ziektes bij mensen identificeren omdat ze subtiele veranderingen in hun chemische samenstelling ruikt.

Tijdens de bewuste tests kreeg de 53-jarige parfummaakster onder meer vijf potjes voor haar neus. Er werd haar gevraagd om het enige potje met een kleine dosis amylacetaat, sterk verdund in minerale olie, eruit te pikken en dat lukte. Zij detecteert één deeltje van de chemische stof bijna een miljoen keer beter dan mannen en vrouwen met een normale reukzin en dat is zeer uitzonderlijk.

Malone legde tijdens haar lezing nog uit dat ze synesthesie heeft, een neurologische aandoening waardoor ze zintuigelijke waarnemingen anders interpreteert. Als ze witte en paarse meubels ziet, zoals er op het literair festival stonden, ruikt ze eucalyptus en bosbessen. “Ik ruik ze uiteraard niet echt, maar mijn verbeelding is zo sterk dat ik kleuren wel degelijk als geuren ervaar”, klonk het.