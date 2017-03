Drie mannen aangeklaagd voor op Facebook uitgezonden verkrachting

In Zweden zijn twee Afghanen van 18 en 21 aangeklaagd omdat ze een vrouw verkracht hebben tijdens een live-uitzending op Facebook. Een derde man, een Zweed van 24 jaar die de verkrachting zou hebben gefilmd, wordt aangeklaagd voor schuldig verzuim en medeplichtigheid.

De politie was in januari binnengevallen in de woning in Uppsala van waaruit de verkrachting werd uitgezonden. Facebook-gebruikers hadden de politie gewaarschuwd. Het 30-jarige slachtoffer zou onder invloed geweest zijn van drugs en alcohol.

Verschillende Facebook-gebruikers die de hele verkrachting of een deel ervan via het internet zagen, zullen als getuigen worden opgeroepen in de rechtszaak. De aanklager hoopt ook dat Facebook de integrale uitzending nog zal bezorgen.