Dit verandert het akkoord rond Oosterweel voor u

De Vlaamse regering en de actiegroepen In Antwerpen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Wij gingen na wat dit nu precies voor u verandert.

U rijdt met een personenwagen, werkt of woont in Antwerpen en komt langs...

De E34, E17, A12 Noord, E19 Noord en E313: het verkeer over de huidige Ring zou vlotter en sneller moeten verlopen. Dat komt omdat het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk zal worden rondgestuurd via het radicaal Haventracé (zie groene lijn op kaartje onderaan) en de Ring wordt rondgemaakt dankzij de nieuwe Scheldetunnel, onderdeel van de Oosterweelverbinding (zie blauwe lijn). Zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal u wel tol moeten betalen om de Scheldetunnel te kunnen gebruiken.

U rijdt met een vrachtwagen, moet in Antwerpen zijn en komt langs of moet naar...

De E34 of E17: u moet langs de Ring en zal tol moeten betalen in de Kennedytunnel en de nieuwe Scheldetunnel, onderdeel van de Oosterweelverbinding. Het verkeer zou vlotter moeten verlopen, omdat er minder doorgaand (vracht)verkeer langs de Ring komt en de Ring wordt rondgemaakt met een extra Scheldetunnel.

U rijdt met een personenwagen en moet langs Antwerpen naar...

De E34, E17, A12, E19 en E313: u mag nog steeds langs de Ring rijden. Dat zou vlotter en sneller moeten gaan omdat het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer er zoveel als mogelijk wordt geweerd en de Ring wordt gesloten dankzij de nieuwe Scheldetunnel, onderdeel van de Oosterweelverbinding. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal u wel tol moeten betalen om de Scheldetunnel te kunnen gebruiken. Als u bijvoorbeeld vanuit het noorden naar de E34 moet, en omgekeerd, zal het wel voordeliger uitvallen om het ‘radicaal Haventracé’ te volgen. De tol in de Liefkenshoektunnel zal lager zijn dan de tol in de nieuwe Scheldetunnel.

U rijdt met een vrachtwagen en moet langs Antwerpen naar...

De E34, E17, A12, E19 en E313: u mag nog steeds langs de Ring rijden. Maar de overheid zal u stimuleren om langs het ‘radicaal Haventracé’ te rijden. De reistijd zal mogelijk langer zijn, maar de route zal wel een stuk voordeliger uitvallen. Als u langs de Ring rijdt, zal u tol moeten betalen in de Kennedytunnel én de nieuwe Scheldetunnel, onderdeel van de Oosterweelverbinding. De tol in de Liefkenshoektunnel zal een stuk lager zijn dan die in de Kennedytunnel.

Gaan we nu zeker van grote files verlost zijn?

“De ingrepen helpen, maar zijn niet zaligmakend”, zo verwacht Maarten Matienko, woordvoerder van mobiliteitsclub VAB. “Wanneer het vlotter wordt op een baan, is de kans groot dat het er opnieuw drukker wordt. Om beide trajecten (via nieuwe Scheldetunnel of het langere traject via Liefkenshoek) goed te laten functioneren is een prijsdifferentiatie nodig zodat de route via Liefkenshoek aantrekkelijker wordt om te gebruiken voor het doorgaand vrachtverkeer. Naast die prijsdifferentiatie moet er ook sterk ingezet worden op alternatieven, zoals het openbaar vervoer en de fiets, anders staan we binnen 10 jaar weer in de file.”

“Het verkeer opdelen is al opgenomen in het verbond dat de Vlaamse regering met de actiegroepen in Antwerpen heeft gesloten”, weet Tim Van der Schoot, woordvoerder van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). “Van de 100 mensen die vandaag over de Ring rijden om bijvoorbeeld in Antwerpen te komen werken, wil men er 50 op het openbaar vervoer of de fiets of een ander alternatief vervoermiddel. Of een combinatie van de verschillende vervoersmodi. Deze opdeling moet op ook voor verzachting zorgen van de stedelijke ring.”