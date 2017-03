Met deze knotsgekke schlager stoomt KV Oostende zich klaar voor bekerfinale

Oostende - Zingen geblazen bij de aanhang van KV Oostende. Om in de juiste sfeer te geraken voor de bekerfinale van komende zaterdag tegen provinciegenoot Zulte Waregem loste het ‘weireldploegske’ van voorzitter Marc Coucke een knotsgekke cupsong in ware schlagerstijl.

‘Is this the way to Ljubljana?’ heet de laatste knotsgekke worp van Coucke en co. De ietwat gekke titel is een ludieke verwijzing naar een grap van de Oostende-voorzitter in het verleden. Oostende streeft Europees voetbal na en Coucke gebruikte de Sloveense hoofdstad Ljubljana als typevoorbeeld voor de niet al te interessante verplaatsingen in de voorrondes van de Europese voetbalcompetities.

Ironisch genoeg zorgt deze song er misschien voor dat Oostende net niet in Ljubljana belandt. Want als het even dolenthousiast voetbalt als de mensen in de videoclip en de beker pakt, zijn ze rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. En dan is de kans groot dat ze nooit in een stad als Ljubljana hoeven te spelen.

Het is natuurlijk al het tweede bekerliedje van KV Oostende in de aanloop naar de bekerfinale. Begin maart loste de kustploeg al een eerste geslaagd nummer, met de hulp van Martin Heylen, Kamagurka en Herr Seele...