Hein Vanhaezebrouck gelooft niet in mirakel: “Wij zijn Barcelona niet”

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck staat donderdagavond op bezoek bij Racing Genk voor een loodzware opdracht in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. Na de 2-5 pandoering van vorige week in de heenwedstrijd hebben de Buffalo’s een klein mirakel nodig om nog door te stoten.

Ook Vanhaezebrouck beseft dat de tegenstander al met anderhalf been in de volgende ronde staat. “Met vier doelpunten verschil winnen op Genk, is bijna onmogelijk. We moeten ons dus geen illusies maken: wij zijn Barcelona niet. Messi doet morgenavond niet mee. En Barça kon dat ook alleen maar met wat hulp van derden. Tenzij Genk hetzelfde doet als PSG: niets dus. Maar ik ga er niet van uit dat dat zal gebeuren”, aldus HVH.

Heel wat afwezigen: vier beloften in selectie

De Gentse coach heeft bovendien met heel wat afwezigheden af te rekenen. Thomas Matton en Kenny Saief zijn gekwetst, Nana Asare en Danijel Milicevic zijn onzeker, en Anderson Esiti is geschorst. “Daarom moet ik vier beloften (Andreas Burssens, Elton Kabangu, Dante Walen en Yassine Abdelali) bij de selectie halen. Dat neemt niet weg dat ik mijn sterkste ploeg aan de aftrap zal brengen. Iedereen die fit is, zal spelen. Maar er mag niet te veel meer gebeuren, want we hebben geen bank meer.”

“Mijn groep gelooft er nog meer in dan ik”

Vanhaezebrouck verklaarde eerder al dat Gent nul procent kans heeft om nog door te stoten. Volgens Genk-coach Albert Stuivenberg is dat echter een strategie en geloven ze bij Gent wel nog in hun kansen.

“Dat is dan de visie van mijn collega”, vertelde Vanhaezebrouck. “Als hij in dezelfde situatie zou zitten, wil ik het wel eens horen. Enkel met een volledige selectie zou ik ons nog kansen geven. Mijn groep gelooft er zelfs nog meer in dan ik. Daar schuilt echter het gevaar: de realiteit uit het oog verliezen. De realiteit is starten met het oog op een goed resultaat en de rest stap voor stap bekijken. Pas als je op voorsprong komt, kijk je naar de volgende stap. Bovendien ga ik ervan uit dat we meer dan vier keer moeten scoren. Met de offensieve kwaliteiten die zij hebben, zullen zij zeker scoren en dan moeten we er al vijf maken.”