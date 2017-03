Fernando Torres maakt rentree bij Atlético, twee weken na zware klap

De Spaanse spits Fernando Torres maakt woensdagavond zijn rentree bij Atlético Madrid. Torres zit op de bank voor het Champions League-duel tegen Bayer Leverkusen, slechts twee weken nadat hij een zware klap maakte in het competitieduel tegen Deportivo. Torres kwam toen met de schrik vrij na een botsing in de zestien.

Nog geen Fernando Torres in de basis bij Atlético, wél Yannick Carrasco. De Spanjaarden staan al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League na een 2-4 overwinning in de heenmatch tegen Leverkusen.

Torres ging toen vijf minuten voor tijd een kopduel aan in de eigen zestien met een tegenspeler van Deportivo. Door dat duel leek Torres al het bewustzijn te verliezen. Bij het neerkomen had hij de reflex namelijk niet meer om zijn handen te zetten. Daardoor landde hij vol op zijn nek. Zijn medespelers reageerden snel toen Torres zijn tong leek in te slikken en maakten zijn luchtweg vrij...