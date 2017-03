Kevin De Bruyne haalt uit naar José Mourinho: “Dat was makkelijk spreken”

In een interview met het Franse tijdschrift France Football werd Kevin De Bruyne nog eens op de rooster gelegd over zijn tijd bij Chelsea. Toen De Bruyne net de overstap had gemaakt naar de Premier League, liet toenmalig manager José Mourinho De Bruyne snel links liggen bij Chelsea. De Portugese coach verweet De Bruyne van slechte trainingsarbeid. “Dat was makkelijk spreken”, stelt KDB in het interview.

“Kevin De Bruyne trainde nooit goed mee”, zei José Mourinho indertijd over de Rode Duivel die tegenwoordig uitblinkt bij Manchester City. “Dan was het gewoon beter dat hij Chelsea verliet.”

De middenvelder uit Drongen liet zich echter niet beïnvloeden door de uitspraken van de Portugees en haalde zijn gelijk op het veld. Eerst in Duitsland, bij Wolfsburg, daarna in de Premier League bij Manchester City. Zijn prestaties leverden hem zelfs een plaatsje op in de shortlist voor de Gouden Bal. “Daar had ik nooit van durven dromen, maar ik wil gewoon zo veel mogelijk prijzen winnen. Graag zelfs elk jaar”, aldus De Bruyne aan France Football.

Het tijdschrift legde ook nog eens de uitspraken van Mourinho voor aan De Bruyne. “Het klopt dat Mourinho dat gezegd heeft, maar iedereen die me kent weet dat dat niet zo was. Ik deed wat ik moest doen op training. Het was natuurlijk makkelijk spreken, want de trainingen bij Chelsea waren telkens achter gesloten deuren”, vond De Bruyne. “Ik heb zelfs gevraagd om de trainingen open te stellen voor het publiek. Niet aan Mourinho, neen, wel aan de club. Ik kon namelijk niet reageren op de uitlatingen van de coach, want hij zou me toch beschuldigen van liegen.”