Boeckmans over ongeziene actie: “Het is niet omdat hij in de bak heeft gezeten, dat hij meer mag"

Op zeven kilometer van de streep zorgde Kris Boeckmans (Lotto-Soudal) voor de actie van de dag. Hij hield Justin Jules (WB Veranclassic) bij de schouder en liet hem afzakken naar de staart van het peloton. “Ik was aan het werken voor De Buyst toen Jules aan mijn zadel begon te trekken. Hij moet van mijn lijf en van mijn fiets blijven. Hij heeft van alles in het Frans gevloekt. Toen dacht ik: Dan ga jij mee met mij naar achter.” De twee kennen elkaar al langer, want Jules eindigde in 2015 tweede in Nokere na… Boeckmans. Een paar maanden later viel Boeckmans zwaar in de Vuelta en zweefde hij enkele dagen tussen leven en dood.

Maar ook Jules heeft best een apart levensverhaal. Tussen 2008 en 2011 zat hij in de gevangenis omdat hij zijn alcoholverslaafde stiefvader doodsloeg met een ijzeren staaf. Zijn biologische vader en ex-renner Pascal Jules heeft hij nooit gekend. “Je mag van alles doen, je kan eens een tikje geven of eens wringen, maar je moet je handen aan het stuur houden. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet”, aldus Boeckmans. “Ze zeiden mij: Pas op, dat is geen gewone, want hij heeft drie jaar in de bak gezeten. Wel, dat mag geen reden zijn. Waarom zou die jongen meer dingen mogen?”

Opvallend: ondanks Boeckmans’ manoeuvre reed de Fransman nog als zestiende over de finishlijn. “Ik zat te ver”, was het enige dat Jules kwijt wou. Verder wenste hij niet te reageren op het voorval.