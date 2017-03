Zelfs finalisten niet blij met datum bekerfinale

Opvallend: bekerfinalisten Oostende en Zulte Waregem zijn niet te spreken over de datum van de bekerfinale, voor Play-off 1. Wie wint, verovert een ticket voor de poules van de Europa League en heeft daarna eigenlijk niets meer te winnen in Play-off 1. Dat ondermijnt de titelstrijd.

“Dat is pure desorganisatie”, aldus Francky Dury. “Een bekerfinale zou na de competitie de apotheose van het seizoen moeten zijn. Zo behoud je een competitieve Play-off 1. Diegenen die de bekerfinale vóór de play-offs legden, hebben geen betrokkenheid met ons voetbal.”

Yves Vanderhaeghe is akkoord. “België is het enige land waar de competitie na dertig speeldagen drie weken stilligt. Begin je dan niet beter aan die play-offs? Het is ook jammer dat de bekerfinale op een zaterdagavond is, want dan komen er geen families kijken.”

Pro League-voorzitter Roger Vanden Stock countert de kritiek. “Alle leden van de Pro League hebben zich toch akkoord verklaard om de finale voor de play-offs te spelen? Zo is het nu eenmaal.”