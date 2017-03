Van “Ik ga met haar trouwen” tot “Achterlijke kutwijven!”: hitsige wraak in pittige aflevering van ‘Temptation’

De glazen liggen nog op de grond, de slipjes liggen nog rond te slingeren. De resultaten van de pittige avond bij de dames in ‘Temptation Island’ zijn overduidelijk. Jolien hield het niet meer en nam de eis van haar lief Herbert letterlijk: “Ik heb hem niet bedrogen... met een jongen”, zei ze na haar innige kussen met Lisa en Lize. Ook de heren blazen nog stoom af na de verhitte twerkwedstrijd door de vrijgezelle vrouwen. Ze zijn allemaal doodsbang, want er staat opnieuw een kampvuur op het programma.

(Spoiler alert: Heb je de aflevering van woensdagavond 15 maart nog niet bekeken, dan kan je beter niet verder lezen!)

De gemaakte afspraken door de koppels worden steeds moeilijker vol te houden door de geslepen acties van de vrijgezellen. Ze zaaien twijfel en maken het de koppels extreem moeilijk door alle charmes in de strijd te gooien. De programmamakers beloven nu “duidelijkheid”, want elk lid van de koppels krijgt beelden te zien van hun partner in een nieuw kampvuurmoment, een beslissend moment, want het is het laatste kampvuur voordat ze herenigd zullen worden met hun partners. Maar daartussen kan er duidelijk nog veel veranderen...

Vonken en vuur

Voor de beelden zijn de koppels nog razend enthousiast over hun lief. “Ik denk altijd aan hem, dag en nacht, wanneer ik ga slapen”, zegt Jolien. Herbert verwoordt het zelfs nog straffer: “Als de beelden goed zijn, echt, dan ga ik met haar trouwen... Het is bewezen, ze is de vrouw van mijn leven.” Maar dat verandert meteen, zodra ze de beelden van hun partner te zien krijgen.

Herbert denkt dat zijn relatie slecht zal aflopen, hoort Jolien verleidster Saartje zeggen. En ze krijgt een lapdance te zien, iets waar Herbert duidelijk geen “nee” tegen zei. De verleidster is er alvast van overtuigd: “Ik ben beter dan jouw vriendin”. Jolien blijft er kalm onder, alsof het allemaal zo erg nog niet is. Lisa drukt Jolien met de neus op feiten: “Hij duwt haar gewoon naar beneden, hé.” - “Ja, dat heb ik ook gezien, dank u.”

Voor Rosanna is het over en uit: “Het interesseert me niet”, zegt ze. Haar Niels hoeft niet meer bij haar aan te kloppen.

Als er één relatie nog te redden leek, dan was het die van Lisa en Merijn. Merijn, die tijdens de vorige afleveringen zich regelmatig braaf terugtrok met een boekje in zijn bed, begint bijna te wenen na het zien van de beelden van Lisa die met Karim in de badkamer kruipt. “En dan zegt ze dat ik sneaky ben! Voor de echte camera’s doet ze lief, maar die verborgen beelden zijn helemaal anders. Daar word ik helemaal lijp van! Ik vind dat fucking dom. Ik moet dat eens flikken. Ik heb een fucking sneaky bitch daar lopen.” Maar daar blijft het niet bij...

Relatie van Lisa en Merijn aan het wankelen gebracht. Video: VIJF

Wat voor sommige mannen een natte droom is, is de nachtmerrie die werkelijkheid wordt voor Jefferson, Merijn en Herbert. Zij zien hoe hun drie dames - uit gebrek aan hun lieven - zich dan maar op elkaar storten. Eerst is het grappig, maar op een bepaald moment vergaat hen het lachen. “Achterlijke kutwijven!” roept Jefferson. “Is dat nu om de gasten op te geilen of voor zichzelf, geen idee.”

“Ze loopt daar als een geil hondje” Video: VIJF

Jefferson had nog hoop voor Lize, maar die hoop verdwijnt zo snel als de fysieke afstand tussen Lize en Ken wegvalt. De verleider is verliefd en wil er voor gaan. “Het bedje is gespreid, ik zou het met veel plezier met Lize delen. Ik denk dat er dan wat meer van komt dan steun. Jefferson moet er van wenen. “Ik ben echt een piece of shit. Da’s daar gewoon een relatie, ik ben totaal niet van tel. Ik moet haar echt niet meer zien. Totaal geen respect!”

Jefferson breekt na het zien van de beelden van Lize. Video: VIJF

Maar ook Lize lacht niet. Vooral de woorden “zij is het”, maken haar woest. “Ik denk dat hij denkt dat hij in een ander programma zit. Da’s hier geen datingprogramma, hé. Ach, allee, hij heeft zijn visje gevonden. Ik het mijn ook. Een paar dagen geleden al.”

Omgekeerde wereld, vindt Merijn. “Alles wat ze van ons hadden verwacht, hebben ze zelf gedaan.” Hij wil geen oorlog starten, maar zijn plannen zijn duidelijk. De mannen willen maar één ding: wraak.

Verslagen mannen

En dat is wat de heren doen. De vrouwen hebben een wild feestje, maar de mannen gaan er nog net één stapje over.

De mannen nemen wraak. Video: VIJF

Jefferson probeert zijn trouw aan Lize nog even vol te houden. Maar dan loopt het helemaal mis, wanneer verleidster Natasja met hem een straf spelletje vol verleiding begint te spelen. De armlengte tussen hen is ver te zoeken. De zon is al opnieuw aan het opgaan, terwijl ze aan een ijsblokje in zijn mond lekt, hij haar t-shirt ontknoopt en ze geen centimeter van elkaars lippen wijken.

Jefferson & Natasja Foto: VIJF

Ook Merijn zijn boekje blijft dicht. Al zijn aandacht gaat naar Pommeline. Onder het motto “Fuck it, ik ben Jay-Z” gooit hij zijn relatie in het spel voor enkele hete kussen. Net zoals Herbert, want die duikt met Saartje in een badkamer en daar komen sensuele geluiden vandaan.

Pommeline & Merijn Foto: VIJF

De enige man die de vrouwen uit zijn bed jaagt, is Niels. Maar zijn Rosanna is er klaar mee. Ze kruipt in bed bij Alex, dat weten we. Maar wat er precies gebeurt, daar hebben we enkel het raden naar. Los van wat smakkende geluiden, krijgen we geen informatie. Heeft het koppel dan toch de enige plek gevonden waar er geen camera’s te zien zijn op Temptation Island? De kamer van Alex!?