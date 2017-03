De 10 onconventionele methodes waarmee Weiler een hecht team smeedde bij Anderlecht

René Weiler smeedde bij Anderlecht dan toch een hecht team dat succesvol kan zijn. En dat doet hij met zijn eigen, onconventionele methodes.

1. Training dag van de match

De meeste coaches prediken rust op de dag van avondwedstrijden. Weiler organiseert ’s ochtends dan liefst nog een lichte jogging of balspelletje om de spieren wakker te schudden. In het buitenland desnoods in de tuin van het hotel.

2. Uur voor match arriveren

De UEFA verplicht ploegen 1,5 uur vóór de wedstrijd in het stadion te zijn. Weiler zou liefst pas een uurtje vooraf aankomen omdat er anders te vroeg stress ontstaat. Zijn voorgangers arriveerden liever erg vroeg, al was het maar om verkeersproblemen te vermijden.

3. Liefst niet kaarten

Deschacht en Boeckx waren fervente kaarters en in de tijd van Zetterberg en Vanderhaeghe werd er zelfs uren gekaart. Weiler verbiedt het niet, maar hij heeft liever niet dat kliekjes van vier man zich afzonderen. Hij verkiest dat de hele groep samen zit, babbelt, eet...

4. Smartphones verboden

Om de communicatie tussen spelers en staf onderling te bevorderen, verbiedt Weiler soms ook smartphones. Niet constant, maar toch vanaf drie uur voor de match, aan tafel, of op de massagetafel... Er moet gepraat worden.

5. Geen afzonderingen

Hasi ging zelfs op afzondering voor duels met Lokeren of Mechelen. Met Weiler gaat Anderlecht alleen op hotel als de match ’s anderdaags om 14.30 uur is of als er een vroege vlucht gepland staat. Voor de rest vertrouwt hij erop dat zijn spelers op tijd gaan slapen en goed eten.

6. Geen fan van stages

Als het aan Weiler had gelegen, was er in januari geen Spaanse winterstage geweest. Hij vindt dat alle trainingsfaciliteiten in Neerpede aanwezig zijn en dat spelers gelukkiger zijn dicht bij hun familie in plaats van in een saai hotel.

7. Onverwacht vakantie

Weiler geeft zijn spelers soms 1 of 2 dagen vrijaf na een goed resultaat. Buitenlandse spelers, die zo soms even naar hun thuisland kunnen, zijn er wild van. Daarom geeft iedereen zich ook ten volle op training.

8. Ontbijt niet verplicht

De spelers moeten niet altijd ontbijten op de club. De lunch na de training is meestal wel verplicht. Maar terwijl bij Hasi de groep pas mocht eten na zijn signaal en de laatkomers boetes kregen, mag bij Weiler iedereen komen wanneer hij wil binnen een zekere tijdspanne.

9. Soms training om 11 uur

Bij Anderlecht waren de ochtendtrainingen vroeger altijd om 10 uur of 10.30 uur. Weiler kiest soms voor 11 uur. Hij vindt slaap primordiaal voor profspelers en ontvangt liever uitgeruste en goedgeluimde spelers dan mannen met een ochtendhumeur.

10. Geen persconferenties

Voor een Europese match kan het niet anders, maar voor competitiewedstrijden geeft Weiler geen persconferenties meer. Sinds hij eens openlijk kritiek gaf op zijn spelers en dat onrust wekte in de kleedkamer, is hij daarvan afgestapt. De Pro League zwaait met boetes, RSCA maalt er niet om.