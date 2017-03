Kleine Ferre (8) stierf in één grote vuilnisbelt

Zwevegem - De autopsie op de 8-jarige Ferre moet klaarheid scheppen of het jongetje door zijn eigen moeder werd vermoord. De aangehouden verpleegster (43) uit Zwevegem zegt dat haar zoontje gevallen was, maar het gerecht houdt er rekening mee dat het kind mogelijk vergiftigd of verstikt werd. De omstandigheden waarin de twee leefden, waren ronduit erbarmelijk. Het kind groeide op in één grote vuilnisbelt.

Etensresten, vuilniszakken, gestapeld afval tot anderhalve meter hoog, twee honden... Hallucinante taferelen waren het gistermorgen voor de hulpdiensten toen ze de woning van de Zwevegemse verpleegster Ann V. (43) wilden binnengaan. Door de immense puinhoop in het huis kregen ze zelfs met moeite de voordeur open.

De moeder had iets na 5 uur ’s ochtends zelf de ambulance en haar ex-man verwittigd. “De kleinen is dood, zei ze”, vertelt vader Kenny Dewerchin (33). “Ze zei me dat Ferre de avond voordien gevallen was, moest overgeven en daarna bij haar in de zetel in slaap was gevallen. Toen ze rond 5 uur wakker werd, zag ze dat hij dood in de zetel lag.”

Foto: BELGA

Een mugarts kon bij aankomst enkel het overlijden van de jongen vaststellen. Gezien de erbarmelijke thuissituatie, ging het volgens de arts om een verdacht overlijden en werden politie en parket erbij gehaald.

Ann V. werd meteen meegenomen voor verhoor. Tijdens haar eerste verklaringen gaf ze toe alcohol- en etherverslaafd te zijn. Volgens bronnen was ze bij haar arrestatie ook onder invloed. De verpleegster kampt naar eigen zeggen al maanden met een depressie en zit met ziekteverlof thuis.

Foto: BELGA

In de woning werd ether aangetroffen afkomstig uit het AZ Groeninge in Kortrijk, waar ze lange tijd werkzaam was. De vrouw zou aan de onderzoekers verklaard hebben dat ze het spul zowel snuift als drinkt. Haar ex-man, met wie ze drie jaar getrouwd was, beaamt dat. “Ann rook altijd naar ether. Ze zei dat ze ether gebruikte om te poetsen, maar dat is toch niet normaal? Toen Ferre eens bij ons kwam, zei hij dat hij thuis de ether had kunnen nemen. Dat hij daarvan dronken was geworden.”

Geen honger

Volgens de vader zijn de problemen bij zijn ex en hun zoontje begonnen nadat hij haar verteld had dat hij een nieuwe relatie was begonnen. Zowel het gedrag van de verpleegster als dat van Ferre is nadien omgeslagen, zegt hij. “Vroeger was mijn zoontje een speels en doodbraaf kind. Maar de laatste jaren liep hij rond als een ongelukkige, magere jongen die nauwelijks nog wilde eten.”

De papa zegt dat hij de verontrustende situatie meermaals aankaartte bij verschillende instanties. “Zijn moeder schoof de oorzaak van het probleem door naar ons en iedereen geloofde haar. We vroegen aan de school en aan de bijzondere jeugdzorg om de beide thuissituaties te komen bekijken, zodat ze met hun eigen ogen konden zien waar het beter was. Ferre moest bij zijn moeder altijd in de zetel slapen omdat de rest van het huis gewoon te vuil was. Maar ze wilden of konden niet gaan kijken. Er is nooit iets gebeurd, niemand geloofde ons.”

Foto: evr

Opmerkelijk is dat de ongezonde thuissituatie van het 8-jarige kind bij gerechtelijke instanties nochtans totaal onbekend is. Het Kortrijkse parket had tot gisteren geen kennis van problemen. De moeder stond ook helemaal niet gekend bij de politie. De vader heeft dus geen klacht ingediend. Bij de onderzoekers rijst de vraag hoe het kan dat buitenstaanders niet doorhadden dat het jongetje in zo’n puinhoop moest opgroeien.

Geen uiterlijke sporen van geweld

Het lichaam van de jongen vertoonde geen uiterlijke sporen van geweld. Een lijkschouwing moest gisteravond klaarheid scheppen over de doodsoorzaak. De moeder – die tegenstrijdige verklaringen aflegde – werd aangehouden voor moord, zolang dat “voor de noden van het onderzoek nodig blijkt”. Het gerecht houdt er rekening mee dat het kind mogelijk ether binnenkreeg, of zelfs vergiftigd of verstikt werd.