Vorig jaar plunderde hij nog de Zuidpoolbasis leeg, maar nu komt Alain Hubert opnieuw aan boord

Sneeuw erover. De nieuwe staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) heeft Alain Hubert weer aan boord gehaald op de poolbasis Prinses Elisabeth. Met die onverwachte zet geeft ze het ­nakijken aan haar voorgangster ­Elke Sleurs, onder wie het ­conflict tussen de om­streden poolreiziger en de ­federale overheid helemaal ge­ëscaleerd was.

“Het is de staatssecretaris die mij heeft aangesteld. Enkel zij communiceert dus.” “Er is een duidelijke afspraak gemaakt dat behalve Zuhal Demir niemand anders iets zal zeggen.” Veel reactie was er niet te rapen gisteren bij Lieven Tack en Piet Steel, twee van de zeven aan­geduide bestuursleden in de nieuwe bestuursraad van poolbasis Prinses Elisabeth. Het mag duidelijk zijn: de nieuwe staatssecretaris neemt de touwtjes strak in handen.

Foto: BELGA

Demir heeft daar ook alle reden toe. Alain Hubert (63) en zijn stichting International Polar Foundation (IPF) liggen al jaren overhoop met de federale overheid. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de uitbating van de zuidpoolbasis, maar intussen ­lopen al zo’n vijftien rechtszaken tussen hen.

Eigenzinnige poolreiziger

Een van de bekendste rellen is die waarbij Demirs voorgangster Elke Sleurs de eigenzinnige poolreiziger in 2015 uit het bestuur van de poolbasis zette wegens belangenvermenging.Hubert was namelijk tegelijk voorzitter van de bestuursraad van de basis én van het IPF, die er veel diensten aan leverde. “Belangenvermenging”, oordeelde Sleurs.

Sindsdien ging het van kwaad naar erger. Zo werden grote ogen getrokken toen ­Hubert ­vorig jaar de basis plunderde. En door het voortdurende geruzie komt er zelfs internationale inspectie naar de Belgische ‘klucht’ op Antarctica.

Foto: IMAGEGLOBE

Amper drie weken na haar eedaflegging als nieuwe staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid waagt Demir nu een opvallend snelle verzoeningspoging door Hubert opnieuw een plekje in de beleidsraad van de poolbasis te geven. Om elke zweem van partijdigheid te vermijden, wordt hij een van de vijf ‘gewone’ bestuursleden. Zijn voormalige ­positie van voorzitter gaat veelbetekenend naar Demirs kabinetschef Lieven Tack, zodat Hubert in feite onder curatele komt.

“Ik wil vooral weg van het juridische steekspel en het pad van de toekomst inslaan”, zegt Demir. “We hopen met zijn allen dat dit de eerste stap richting een ­definitieve oplossing mag zijn, en de rust gauw weerkeert.”

Naar verluidt was het Hubert die toenadering zocht. Naast Alain Hubert, Lieven Tack en Pieter Steel, die al sinds 2012 in de raad zetelt en geregeld als raadsman van Hubert optrad, maken ook Marc Saverys, ­Jacques Brassine de la Buissière en Marc Speeckaer er deel van uit. Philippe Bodson, IPF­bestuurder en voormalig MR­senator, wordt ondervoorzitter.